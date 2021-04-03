В мире за сутки подтвердили наибольшее с января число новых случаев COVID-19 – данные ВОЗ

2 апреля в мире подтвердили более 660 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Последний раз больше было 22 января – 668 тыс.

Рекорд суточного прироста был установлен 20 декабря 2020 года, тогда выявили 842 тыс. инфицированных.

Число инфицированных растет в мире шестую неделю подряд.

Скриншот: covid19.who.int

Всего с начала эпидемии число случаев COVID-19 достигло в мире, по данным ВОЗ, 129,6 млн.

Лидерами по количеству инфицирований являются США (30,2 млн), Бразилия (12,8 млн), Индия (12,3 млн), Франция (4,6 млн) и Россия (4,5 млн).

Жертвами коронавируса стали в мире более 2,8 млн пациентов, из них 2 апреля – 11,6 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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