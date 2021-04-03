 

В Молдове похитили экс-судью Чауса, экстрадиции которого добивается Украина – полиция

03.04.2021, 19:36, Новости дня
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3 апреля в Кишиневе похитили беглого украинского экс-судью Николая Чауса, заявил в Facebook его адвокат Юлиан Балан. 

Эту информацию агентству NewsMaker подтвердили в полиции Кишинева. 

По словам пресс-секретаря ведомства, трое неизвестных сегодня днем выкрали Чауса в центре Кишинева. Полиция завела уголовное дело. 

https://www.facebook.com/iulian.balan.754/videos/10158286423542972/

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. 11 ноября 2016 года судья Чаус был объявлен в международный розыск.

1 марта 2017 года стало известно, что Чаус, подозреваемый в получении $150 тыс., задержан в Кишиневе.

Тогдашний антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь 10 апреля 2017 года заявил, что Чаус будет находиться под стражей до завершения процедуры экстрадиции.

24 апреля директор НАБУ Артем Сытник сказал, что в Молдове Чаус находится под домашним арестом в арендованной им квартире.

4 октября 2017 года Чауса отстранили от должности.

В декабре 2017 года экстрадицию Чауса в Молдове отложили из-за его апелляции на отказ предоставить политическое убежище.

3 марта стало известно, что Молдова окончательно отказала в политическом убежище Чаусу. Украина 15 марта подала запрос на экстрадицию судьи. Однако его адвокат заверил, что Верховный суд Молдовы еще не рассмотрел ходатайство о политическом убежище и решение по нему ожидается в конце апреля.  


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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