Роспотребнадзор: Привитым «ЭпиВакКороной» нужны специальные тесты на антитела

Не все тест-системы могут выявить антитела к коронавирусу после вакцинации «ЭпиВакКороной», оценка уровня иммунитета, сформировавшегося после прививки препаратом, должна проводиться с помощью специальных ИФА-тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса. (…) В связи с этим для оценки уровня, сформировавшегося после введения вакцины иммунитета, необходимо использовать специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что чувствительности большинства тестов может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки «ЭпиВакКороной», поскольку большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного S-белка вируса. «Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых «ЭпиВакКороной», – добавляется в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ИФА-тесты поставляются во все регионы России, где проводится вакцинация населения «ЭпиВакКороной».

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина «ЭпиВакКорона» уже доступна, она начала поступать в медучреждения на этой неделе.

В РФ на данный момент зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Все препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.