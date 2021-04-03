 

Москвич победил в чемпионате мира по смеху

03.04.2021, 19:32, Новости дня
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Житель Москвы Дмитрий Ефимов стал победителем в первом чемпионате мира по смеху. Соревнование, в котором приняли участие люди из более 20 стран, прошло 1 апреля.

В течение четырех часов конкурсанты должны были продемонстрировать свои умения в различных видах смеха – сексуальном, животном, дьявольском и других. Главным условием была его заразительность, сообщает «Вечерняя Москва».

«За границей многие люди считают, что русские не смеются, что русские – недружелюбная нация. И сегодня мы доказали всему миру, что россияне умеют смеяться и умеем это делать заразительно! – прокомментировал свою победу Ефимов.

В качестве приза он получил «Золотую чашу веселья». В обычной жизни мужчина работает смехотерапевтом – помогает людям укрепить здоровье и избавиться от стресса.

Ранее российский МИД по случаю Дня смеха разместил в своем официальном канале в Facebook пародию на популярный в интернете мем с котами «Наташа, мы все уронили».



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