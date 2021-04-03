Специалисты NASA рассчитали ориентировочное время пешего путешествия человека вокруг Луны

Специалисты NASA провели аналитическое исследование, в ходе которого рассчитали приблизительное время, за которое человек мог бы обойти вокруг Луны пешком. По словам исследователей, данный период почти вчетверо меньше условного “путешествия” по окружности Земли.

Ранее предположение представителей науки о том, какое время мог бы потратить человек для обхода Луны, базировались на исходной информации о скорости астронавтов, дюжина из которых побывали в свое время на поверхности спутника Земли в рамках американских миссий “Аполлон” с 1969 по 1972 годы. В частности, в то время передвижение пилотов космического корабля по Луне, более напоминавшее прыжки из-за низкой гравитации, осуществлялось со средней скоростью в 2,2 км/ч. Таким образом, согласно предположений ученых, вышеуказанное путешествие продлилось бы больше года. Однако современные исследователи предположили, что столь низкая скорость была вызвана особенностями космической амуниции, не позволявшей астронавтам развить достаточную скорость. Эксперты провели эксперимент, в рамках которого восьмеро участников, трое из которых были профессиональными космонавтами, используя современные костюмы и снаряжение, произвели перемещение по специально оборудованной для исследования беговой дорожке. Она, к слову, была размещена на борту самолета DC-9, летевшего по особым параболическим траекториям на Земле. Такая особенность обеспечивала необходимую лунную гравитацию в течение до 20 секунд за раз. В итоге выяснилось, что участники эксперимента смогли двигаться со скоростью в 5 км/ч, превышающей вышеупомянутую скорость пилотов “Аполлона” вдвое и приближающуюся по значению к средней максимальной скорости ходьбы по Земле в 7,2 км/ч.

Как заявили специалисты, увеличение гипотетической скорости было обусловлено возможностью ходоков свободно размахивать руками. Такое маятниковое движение генерировало направленную вниз силу, частично компенсирующую недостаток силы тяжести. В свою очередь, астронавты прошлого века не могли производить данные вспомогательные движения руками из-за коротких костюмов.

Таким образом, согласно расчетам, при гипотетической максимальной скорости в 5 км/ч человеку бы потребовался 91 день для того, чтобы пройти окружность Луны – 10 921 км. Поход же вокруг Земли, окружность которой составляет 40 075 км, без остановок на сон и прием пищи, по мнению экспертов NASA, занял бы у путешественника около 334 дней. Однако, как добавили исследователи, такой переход фактически был бы невозможен из-за наличия на планете океанов.

Источник: glas.ru