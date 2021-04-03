Ученые огласили список наиболее безопасных мест в Галактике

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого составили условный рейтинг областей Млечного Пути в свете их безопасности для развития жизни. По данным исследователей, Земля не входит в список наиболее безопасных планет.

При оценке регионов Галактики ученые, в первую очередь, принимали во внимание два фактора. Первым из них являлась вероятность возникновения в оцениваемой области землеподобной планеты, условно подразумевавшей жизнь, вторым же фактором была вероятность космического катаклизма, способного уничтожить благоприятные предпосылки. К подобным катастрофам исследователи отнесли взрывы сверхновых, гиперновых, а также столкновения нейтронных звезд. Кроме того, в учет брались еще некоторые обстоятельства: скорость образования звезд в Галактике в разный период её существования, их химический состав и т.д. В итоге наиболее безопасным регионом Млечного Пути была названа средняя область, простирающаяся в радиусе от 6 500 до 26 000 световых лет от её центра. При этом окраины они назвали менее уютными из-за меньшего наличия землеподобных миров и более частых взрывов гиперновых. В центральной же области, ближе 6 500 световых лет от центра Галактики, характерна максимальная опасность: вспышки сверхновых являются довольно частыми, а в середине располагается сверхмассивная черная дыра. Землю же, в свою очередь, эксперты оценили как “находящуюся на самой границе зоны максимальной безопасности”.

Примечательно, что в начальный период формирования Галактики, в первые миллиарды лет её существования, ситуация была несколько иной: наиболее комфортным местом Млечного Пути можно было считать его окраины. Такая тенденция была обусловлена слишком большой частотой взрыва сверхновых в центральных областях.

Источник: www.vesti.ru