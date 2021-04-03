“Короче, доброй ночи!”: Лера Кудрявцева растрогала поклонников своим “пионерским прошлым”

Популярная ведущая Лера Кудрявцева разместила на своей странице в Instagram архивный черно-белый фотоснимок, на котором запечатлена в один из забавных моментов своего “пионерского прошлого”. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованном в микроблоге фото юная Кудрявцева позирует на фоне красного знамени, которое, к слову, содержит изображение традиционного для того времени пионерского значка-“звездочки”. Сама будущая телезвезда на снимке одета в белую рубашку, темного цвета юбку чуть выше колен и светлую обувь, напоминающую тапки-шлепанцы. Образ маленькой ученицы довершают красная пилотка на голове и повязанный вокруг шеи пионерский галстук. При этом знаменитость в кадре сделала характерный жест поднятой на уровне лба рукой, означающий “Всегда готов!”. “Короче, доброй ночи!” – таким благожелательным слоганом сопроводила забавное фото ведущая, видимо, публикуя изображение “на сон грядущий”.

Стоит отметить, что несколько подписчиков выразили ностальгические эмоции по поводу памятного для многих наряда пионерки. Но особого внимания удостоились тапки Леры Кудрявцевой, которые один из фолловеров назвал “зачетными”. Абсолютное же большинство поклонников поблагодарили любимицу за подаренные ею приятные воспоминания о давней пионерской поре, отметив попутно, что привлекательная внешность звезды, на удивление, не особенно изменилась с того времени. За сутки публикация набрала более 85 тысяч “лайков”.