Мнение: Почему я благодарен Бутиной за отчет об арестанте Навальном и колонии, в которой он находится…

Когда в США арестовали Марию Бутину, совершенно искренне переживал за девушку, думая, что в тюремной камере она оказалась по сфабрикованному уголовному делу…. Правда, позже Мария признала вину, пошла на сделку со следствием… Но все-равно я был убежден, что девушке в тюрьме не место.

А на днях Бутина посетила ИК-2, где находится Алексей Навальный. Отчет Марии о посещении колонии порадовал. Как не старалась девушка выставить Навального отморозком, а колонию чуть ли не пионерским лагерем, получилось ровным счетом наоборот…

Из отчета Бутиной стало понятно, что Навальный не сломлен, по струнке не ходит, перед вертухаями не заискивает. Был и остается человеком.

Не мог не обратить внимания на несколько моментов в отчете Марии Бутиной о проделанной работе.

«Забегая вперёд: Навальный стоял и оскорблял Марию Бутину все 20 минут их диалога, большую часть которого обвинял её во лжи, воровстве и паразитировании. Но когда речь зашла о его отказе от работы, не смог пояснить, почему за него всё делают другие заключённые.

— Вы прекрасно знаете, что, если вы не убираете помещение, они убирают его за вас. Я сидела в тюрьме, я знаю, что эта нагрузка ложится на других людей».

Вообще-то Навальный сказал Бутиной, что свое спальное место он убирает. И Бутина врет на счет нагрузки на других людей. Сама же рассказывала, что уборка – эта работа, за которую платят:

«…через восемь месяцев мне наконец-то работу уборщицы дали. Я смогла чистить душ по ночам.

— По ночам?

— Да, после отбоя. Платили мне $7 в месяц. Надо было подавать еду, забирать грязные подносы, чистить душ и все столы, подметать, мыть пол. За это мне платили $7 в месяц… Для меня это было лучшая работа. После долгой изоляции эта работа мне позволяла иногда, когда всех запирают, получить дополнительные часы в общем режиме. У меня появился ночной доступ в душ, к телефону. Для меня это была лучшая работа, потому что я могла звонить родителям» (отсюда).

Когда я сидел, тоже не убирался в бараке. Потому что уборкой занимались арестанты, которые за эту работу получали зарплату.

И еще один момент в отчете Бутиной. О том, что Навальный отказывается от лечения: «… наш врач-невролог назначила ему лечение, от которого он отказался. И по сей день отказывается. Он хочет своего врача. Лечение было назначено грамотное, все препараты у нас имеются».

Правильно делает Навальный, что отказывается принимать таблетки, которые ему предлагают медики колонии. И Бутина прекрасно это знает. Из своего личного опыта пребывания в американской тюрьме. Вот что она рассказывала, после своего освобождения и возвращения в Россию:

«…Почему я решила таблетки не пить, которые мне регулярно предлагали? Напротив меня была камера, в которой девочка спала все время. Она вставала поесть, на полчаса — и опять спать шла. Потом ела и снова спала. Это ужасно. Восстановиться после этого, мне кажется, невозможно, мозг атрофируется» (отсюда).

В общем, Бутина прекрасно знает, что Навальный правильно делает, что отказывается от лечения, которое ему предлагают тюремные медики. Потому что могут залечить так, что, как говорила Бутина, «мозг атрофируется».

Еще раз огромное спасибо Марии Бутиной за отчет из колонии, в которой находится Алексей Навальный.

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