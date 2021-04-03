 

Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов на митингах

03.04.2021, 18:46, Разное
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Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов во время работы на митингах.

Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, отличительный знак представителя СМИ «состоит из бейджа и специального жилета журналиста».

Бейдж представляет собой прямоугольную карточку размером не менее 9,5 на 14 см из бумаги белого цвета с надписью «Пресса». На карточке должны быть указаны: ФИО журналиста, его фотография и должность, название СМИ, дата и номер его регистрации, подпись главного редактора, а также дата выдачи и срок действия бейджа.

Жилет журналиста должен быть неонового зеленого цвета со светоотражающими элементами, а надпись «Пресса» должна быть размещена на спине и на груди.

«Основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста», — говорится в документе.

В феврале после митингов в поддержку политика Алексея Навального, Союз журналистов РФ передал Роскомнадзору предложения о единой форме бейджа и жилетов для журналистов, работающих на публичных мероприятиях.

На протестах, которые прошли 23, 31 января и 2 февраля по всей России, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 11 тысяч человек, в том числе журналисты.

Источник: Новая газета



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