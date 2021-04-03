Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов на митингах

Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов во время работы на митингах.

Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, отличительный знак представителя СМИ «состоит из бейджа и специального жилета журналиста».

Бейдж представляет собой прямоугольную карточку размером не менее 9,5 на 14 см из бумаги белого цвета с надписью «Пресса». На карточке должны быть указаны: ФИО журналиста, его фотография и должность, название СМИ, дата и номер его регистрации, подпись главного редактора, а также дата выдачи и срок действия бейджа.

Жилет журналиста должен быть неонового зеленого цвета со светоотражающими элементами, а надпись «Пресса» должна быть размещена на спине и на груди.

«Основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста», — говорится в документе.

В феврале после митингов в поддержку политика Алексея Навального, Союз журналистов РФ передал Роскомнадзору предложения о единой форме бейджа и жилетов для журналистов, работающих на публичных мероприятиях.

На протестах, которые прошли 23, 31 января и 2 февраля по всей России, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 11 тысяч человек, в том числе журналисты.

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