Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов на митингах
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Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов во время работы на митингах.
Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, отличительный знак представителя СМИ «состоит из бейджа и специального жилета журналиста».
Бейдж представляет собой прямоугольную карточку размером не менее 9,5 на 14 см из бумаги белого цвета с надписью «Пресса». На карточке должны быть указаны: ФИО журналиста, его фотография и должность, название СМИ, дата и номер его регистрации, подпись главного редактора, а также дата выдачи и срок действия бейджа.
Жилет журналиста должен быть неонового зеленого цвета со светоотражающими элементами, а надпись «Пресса» должна быть размещена на спине и на груди.
«Основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста», — говорится в документе.
В феврале после митингов в поддержку политика Алексея Навального, Союз журналистов РФ передал Роскомнадзору предложения о единой форме бейджа и жилетов для журналистов, работающих на публичных мероприятиях.
На протестах, которые прошли 23, 31 января и 2 февраля по всей России, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 11 тысяч человек, в том числе журналисты.
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Источник: Новая газета
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