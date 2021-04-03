Мнение: БПЛА ВСУ убил 5-летнего ребенка

БПЛА ВСУ убил 5-летнего ребенка

Ребенок погиб, женщина получила ранения в поселке Александровское под Енакиево. Об этом сообщили сегодня в Управлении Народной милиции ДНР. «Погиб ребенок 2016 года рождения, получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 года рождения, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – заявили в УНМ. Причиной инцидента в УНМ назвали сброс боеприпаса с украинского беспилотника. Другие обстоятельства выясняются.

https://dan-news.info/defence/unm-soobshhilo-o-gibeli-rebenka-i-ranenii-zhenshhiny-pod-enakievo.html – цинк

Экстренное заявление официального представителя НМ ДНР

♦️Украинские каратели продолжают террор мирного населения Республики, целенаправленно нарушая дополнительные меры по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, игнорируя нормы Женевской конвенции и гуманитарного права.

♦️Так, боевики 59 бригады ВСУ, выполняя приступный приказ главаря ШАПОВАЛОВА, применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством. Объектом для совершения террористического акта украинский боевики выбрали жилой район н.п. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, где и произвели сброс взрывного устройства вблизи дома по адресу ул. 2-я Дорожная д.36.

В этот момент во дворе находились ДВА мирных жителя. В результате преступных действий украинских боевиков, погиб ребенок 2016 г.р. и получила ранения различной степени тяжести местная жительница

1954 г.р., которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь.

♦️С момента очередного обострения агрессии Киева против Донбасса – это уже вторая жертва, погибшая в результате теракта, организованного украинскими боевиками. И с прискорбием приходится констатировать, что в этот раз от их рук погиб ребенок.

♦️Материалы по факту террористического акта будут переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 59 бригады ШАПОВАЛОВА.

♦️Призываем международных наблюдателей зафиксировать данные преступные действия ВСУ, их террор в отношении мирного населения Донбасса, а также принудить украинское руководство к прекращению убийств невинных людей.

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