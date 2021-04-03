Кулеба рассказал главе ОБСЕ о российской агрессии против Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с председателем ОБСЕ Анн Линде. Об этом украинский дипломат сообщил 3 апреля в Twitter.

“Обсудили с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе и в Крыму, наращивание войск РФ вблизи границ Украины”, – написал Кулеба.

По его словам, в разговоре с Линде он подчеркнул, что “сейчас важны четкие и сильные дипломатические сигналы, чтобы демотивировать Москву от дальнейших деструктивных шагов”.

Обговорили з діючою Головою ОБСЄ Анн Лінде загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі та в Криму, нарощування військ РФ поблизу кордонів України. Я підкреслив, що нині важливі чіткі та сильні дипломатичні сигнали, аби демотивувати Москву від подальших деструктивних кроків.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2021

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В начале 2021 года, несмотря на договоренности о перемирии, на Донбассе обострилась ситуация. Очередное обострение произошло 26 марта: в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения.

По данным Офиса президента Украины на 1 апреля, с начала года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере: в Брянской, Воронежской областях, а также в оккупированном Крыму. Хомчак подчеркнул, что украинские военные готовы дать адекватный ответ “как в случае эскалации в зоне ООС, так и в случае осложнения военно-политической, военно-стратегической обстановки вокруг Украины”.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, это никак не угрожает им. 2 апреля Песков обвинил украинских военных в “провокациях на Донбассе” и назвал ситуацию на линии разграничения “весьма пугающей”. Комментируя это, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что в последние несколько недель Россия ведет системную дезинформационную кампанию о якобы подготовке Киевом к эскалации на Донбассе. Он заверил, что Украина стремится к мирному урегулированию.

2 апреля свою поддержку Украине в телефонном разговоре с президентом страны Владимиром Зеленским подтвердил американский лидер Джо Байден.

Зеленский заявлял, что украинская армия “способна дать отпор кому угодно” и это усиливает переговорные позиции Украины в дипломатическом урегулировании, к которому она стремится.

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