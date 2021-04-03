В Киеве в результате взрыва обрушилось двухэтажное здание – ГСЧС

3 апреля на территории частной усадьбы в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого обрушилось двухэтажное здание. Об этом проинформировала в Facebook Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

“Поступило сообщение, что по улице Карла Маркса, что в Соломенском районе столицы, произошел взрыв, в результате которого произошел обвал двухэтажного здания, вероятно, под завалами есть люди. […] По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в отдельно стоящем гараже. В результате взрыва гараж уничтожен полностью и частично был поврежден соседний жилой дом и летнюю кухню”, – говорится в сообщении.

Спасатели разбирают руины и ищут возможных пострадавших, отметили в ГСЧС.

“По информации владелицы гаража, в обрушившемся помещении никого не было. На месте происшествия работает кран, чтобы поднять плиты перекрытия и окончательно убедиться, что там никого нет”, – подчеркнули в ведомстве.

https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/3863237587089488

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