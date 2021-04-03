 

При стрельбе в американском штате Мэриленд погибли три человека

03.04.2021, 18:38, Новости дня
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Двое мужчин и одна женщина погибли в округе Принс-Джорджес американского штата Мэриленд, устанавливаются причастные к преступлению, сообщили в местной полиции.

Как сообщили в полиции штата, во время патрулирования офицеры услышали выстрелы и при проверке района обнаружили двух мужчин в автомобиле и одну женщину рядом с автомобилем с огнестрельными ранениями. Все они скончались на месте, передает РИА «Новости».

Следователи не считают произошедшее случайным преступлением и ведут расследование. Правоохранители работают над установлением личности стрелявшего или группы причастных лиц, а также мотивов преступления.

Случаи стрельбы в США – не редкость. Например, 1 апреля при стрельбе в штате Калифорния погибли четыре человека, еще двое получили ранения. До этого при стрельбе в супермаркете в США погибли шесть человек. В марте в спа-салонах штата Джорджия за час застрелили семь человек. В феврале два человека погибли в результате стрельбы в оружейном магазине в Новом Орлеане. Кроме того, в январе в американском Индианаполисе произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек.



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