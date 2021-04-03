 

Названо общее число вакцинированных от COVID россиян

03.04.2021, 18:38, Новости дня
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С начала марта число привившихся от коронавируса россиян выросло почти в полтора раза и приблизилось к семи миллионам, говорится в исследовании, проведенном РБК на основании данных региональных оперштабов.

По данным РБК, почти месяц назад число жителей России, получивших хотя бы одну дозу вакцины, составляло 4,72 млн человек (3,22% от населения страны). В апреле их число увеличилось до 6,93 млн (4,74%), говорится в статье.

Лидерами по доле вакцинированных оказались Чукотка (7,27% населения региона), Москва (6,32%), Ненецкий автономный округ (6,04%) и Сахалинская область (5,91%).

При этом отмечается, что в регионах Северного Кавказа – Кабардино-Балкарии и Чечне – все еще сохраняются низкие показатели (доля получивших хотя бы одну дозу не превышает 2%). Дагестан остается единственным регионом, где доля ниже 1% — 0,97% (за последние три недели она выросла вдвое).

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что российская вакцина эффективна против всех известных до сих пор вариантов коронавируса.

За минувшие сутки в РФ выявили 9 тыс. 21 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания.



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