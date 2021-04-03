 

Евровидение выделило квоту на призовые места для чернокожих исполнителей

03.04.2021, 18:36, Разное
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Оргкомитет музыкального конкурса «Евровидение» согласовал квоты на призовые места, зарезервированные для чернокожих исполнителей.

В 2021 году им достанется 2 из 3 призовых мест, причём приоритет будет отдаваться трансгендерным вокалистам.

Как пояснили организаторы шоу, квоты не должны слишком сильно повлиять на итоги конкурса, поскольку почти все европейские страны заявили о намерении отправить на Евровидение чернокожих исполнителей. Исключением стала Исландия, в которой не нашлось ни одного певца с правильным цветом кожи, Польша, Украина и Россия.

Квоты должны помочь раскрыться талантам чернокожих певцов, веками находившихся в рабстве на территории Европы. Оргкомитет также предупредил страны-участницы конкурса, что будет внимательно фиксировать каждый голос, отданный за участника с белым цветом кожи, и учтёт это при выборе места следующего проведения Евровидения.

– Нам стыдно, что в прошлом году мы не успели ввести квоты. Помешала наша сложная бюрократическая система. Но сейчас мы, как и наши коллеги из «Оскара» и Каннского кинофестиваля, громко заявляем о всецелой поддержке Black Lives Matter. Не понимаю, как в XXI веке у какого-то европейца может подняться рука проголосовать за белокожего исполнителя, но если такое вдруг произойдёт – я хочу, чтобы страны, которые сделают такой выбор, были готовы испытать на себе последствия своей глупости, – заявил организатор шоу Клаус-Вальтер Шушпанцер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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