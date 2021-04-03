 

Американские ученые назвали болезнь Альцгеймера диабетом 3-го типа

03.04.2021, 18:32, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого выявили определенное сходство болезни Альцгеймера с другим заболеванием – сахарным диабетом. Такая корреляция, по мнению исследованием, обусловлена невозможностью организма больного деменцией к усвоению сахара и появлению у него аналогичной зависимости от белков и жиров.
В процессе научной работы ученые, представляющие Университет Бригама Янга (штат Юта, США), провели исследование двух с половиной сотен образцов головного мозга людей, которые умерли вследствие наличия у них болезни Альцгеймера. При тщательном изучении материалов медики заметили, что у всех покойных был атрофирован мозговой участок, отвечающий за сжигание сахара. Это дало повод исследователям дать деменции “альтернативное” название – диабет 3-го типа. Как полагают они, атрофирование упомянутого отдела мозга у больных было обусловлено стилем питания, подразумевавшим чересчур много сахаров. Такая практика, по сути, превращала головной мозг в некую “монотопливную” систему, в которой участок, отвечавший за переработку сахара, отключается, вызывая голодание органа. При этом спасти ситуацию могло бы получение питания из альтернативных источников в процесса переработки кетонов, однако организм больного деменцией человека не способен реализовать такую функцию из-за потребления сахара и выработки инсулина.

Как полагают специалисты, результаты открытия могут способствовать профилактике развития болезни Альцгеймера: использование больным на ранней стадии кето-диеты и употребление им в достаточных количествах мясных продуктов способны остановить прогрессирование заболевания. Материалы исследования были опубликованы в издании Daily Star.

Источник: www.mk.ru



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