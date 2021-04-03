 

Медики рассказали о полезных качествах витамина В11

03.04.2021, 18:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зарубежные специалисты в одном из профильных изданий рассказали о позитивной роли, которую выполняет в человеческом организме витамин В11. Эксперты описали влияние компонента на происходящие в человеке процессы, а также сообщили, в каких продуктах указанный витамин содержится в достаточном количестве.
По словам медиков, современное общество на данный момент располагает не очень обширной информацией о витамине В11, имеющем также другое название – L-карнитин. Известно, что данный компонент, открытый русскими учеными Робертом Кримбергом и Владимиром Гулевичем уже более века назад, может насыщать организм немалой порцией энергии, а также обеспечивать прилив сил, “излечивать” от депрессивных состояний и благотворно влиять на стройность фигуры. Примечательно, что В11, обнаруженный благодаря вытяжке из мышечных волокон млекопитающих, обладает способностью к сжиганию жировых клеток в калоризаторах и нормализации обмена веществ. Кроме того, L-карнитин необходим для активации карболитов, содержащих карбоксил, для реализации анаболических процессов и успешного функционирования мозга. Он выводит из организма вредные токсины и шлаки, снимает психоэмоциональное напряжение, предотвращает снижение остроты зрения, защищает органы сердечно-сосудистой системы, устраняет хроническую усталость и, в целом, улучшает самочувствие. Немаловажен и тот факт, что витамин В11 может приостанавливать процесс вымывания кальция из костей и укреплять иммунную систему.

Специалисты информировали, что L-карнитин в наибольшем объеме содержат мясо, молочные продукты и растительная пища. Кроме того, его можно употреблять и в виде готовых добавок, к числу которых относятся жидкий сироп, капсулы, таблетки и порошок. Эксперты подчеркнули, что прием таких препаратов необходимо осуществлять исключительно в соответствии с рекомендациями врачей, а на объем его потребности влияют пол человека, его физические данные, род профессиональной деятельности, наличие заболеваний и т.п.

Источник: terrnews.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Учёные назвали напиток, ускоряющий метаболизм

09.07 / Звезда сериала “Хор” Ная Ривера пропала без вести на озере в Калифорнии

08.01 / Мнение: Есть ли в России налог на бездетных?

31.01 / Родители и общественность уберегли детей от участия в незаконных акциях

21.07 / Уронившие софит журналисты покалечили Светлану Светличную

22.11 / Израиль хочет закупить 1,5 млн доз российской вакцины от COVID-19

29.12 / Ученые рассказали о причине отсутствия симпатии человека к записи собственного голоса

16.10 / Тимати трогательно поздравил сына Ратмира с первым днем рождения

10.09 / Россиянин избил участкового в отделе полиции и сжег свое дело

28.10 / Асмус пошутила, что вышла за Харламова и родила дочь «для галочки»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)