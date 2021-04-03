Медики рассказали о полезных качествах витамина В11

Зарубежные специалисты в одном из профильных изданий рассказали о позитивной роли, которую выполняет в человеческом организме витамин В11. Эксперты описали влияние компонента на происходящие в человеке процессы, а также сообщили, в каких продуктах указанный витамин содержится в достаточном количестве.

По словам медиков, современное общество на данный момент располагает не очень обширной информацией о витамине В11, имеющем также другое название – L-карнитин. Известно, что данный компонент, открытый русскими учеными Робертом Кримбергом и Владимиром Гулевичем уже более века назад, может насыщать организм немалой порцией энергии, а также обеспечивать прилив сил, “излечивать” от депрессивных состояний и благотворно влиять на стройность фигуры. Примечательно, что В11, обнаруженный благодаря вытяжке из мышечных волокон млекопитающих, обладает способностью к сжиганию жировых клеток в калоризаторах и нормализации обмена веществ. Кроме того, L-карнитин необходим для активации карболитов, содержащих карбоксил, для реализации анаболических процессов и успешного функционирования мозга. Он выводит из организма вредные токсины и шлаки, снимает психоэмоциональное напряжение, предотвращает снижение остроты зрения, защищает органы сердечно-сосудистой системы, устраняет хроническую усталость и, в целом, улучшает самочувствие. Немаловажен и тот факт, что витамин В11 может приостанавливать процесс вымывания кальция из костей и укреплять иммунную систему.

Специалисты информировали, что L-карнитин в наибольшем объеме содержат мясо, молочные продукты и растительная пища. Кроме того, его можно употреблять и в виде готовых добавок, к числу которых относятся жидкий сироп, капсулы, таблетки и порошок. Эксперты подчеркнули, что прием таких препаратов необходимо осуществлять исключительно в соответствии с рекомендациями врачей, а на объем его потребности влияют пол человека, его физические данные, род профессиональной деятельности, наличие заболеваний и т.п.

Источник: terrnews.com