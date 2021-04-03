Скептицизм и тревожность: Эксперты назвали причины страха некоторых россиян перед вакцинацией от коронавируса

Несмотря на проводимую в стране кампанию по вакцинации, не все россияне спешат воспользоваться шансом. Эксперты объяснили, почему у некоторых соотечественников присутствует страх перед прививкой от коронавируса.

Почему россияне не доверяют вакцинации

Эксперты Credit Suisse не так давно провели опрос относительно отношения к вакцинации от Covid-10 в восьми странах мира. Его результаты показали наиболее низкое доверие к прививкам от летального недуга среди жителей РФ по сравнению с другими государствами. Эксперты проанализировали полученные показатели, дав ответ относительно причин такой ситуации. Так, в первую очередь отношение к вакцинации объясняется способом мышления. У россиян преобладает реактивное сознание, при котором человек отвечает на внешние вызовы уже после их возникновения, без попыток прогнозировать и предупреждать их заранее. Многие Жители РФ до сих пор не поняли, что именно укол способен не просто защитить их от страданий и ухудшения состояния здоровья, но и от смерти.

Скептицизм и реактивность сознания

По мнению Председателя экспертного совета Института развития общественного здравоохранения Юрия Крестинского, антагонисты в обществе всегда противятся инновациям и изменениям. К сожалению, заключает эксперт, понадобится несколько поколений для того, чтобы доля скептиков уменьшилась. Президент Союза охраны психического здоровья врач-психотерапевт Наталья Треушникова уверена в том, что главной из причин отказа от вакцинации является тревожность. Для того, чтобы все больше людей прививались от Covid-19, необходимо доходчиво и авторитетно разъяснять необходимость данной процедуры. Общая, или как ее еще называют «разлитая» тревожность не имеет конкретных причин и касается абстрактных конструкций вроде «опасения за будущее».

Тревога перед неопределенностью

Кроме того, играет негативную роль в отношении к вакцинам и отсутствие четкого инструктажа, а также подтверждения эффективности препаратов для производства в организме антител. Также не уверены некоторые россияне и в долгосрочном действии вакцин. Более того, иногда в обществе звучат панические заявления, авторы которых приравнивают риски осложнений болезни к уколу вакциной. Для улучшения положения с прививочной кампанией необходимо разработать правильную информационную кампанию с предоставлением точных данных статистики. В нее должна быть включена информация о проведении самой вакцинации, количестве произведенных инъекций и их результатах. Наиболее сильной мотивацией к согласию населения на профилактические уколы станут непротиворечивые и конкретные данные.

Источник: radio1.news