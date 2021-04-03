 

Мнение: Орденоносец

03.04.2021, 18:18, Разное
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Президент наградил орденом «за заслуги перед Отечеством» IV степени Леонида Слуцкого. Вроде бы «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Но так ли это?

Дело в том, что Слуцкий – это тот самый депутат, который в феврале 2018 года оказался в центре харассмент- скандала, когда три журналистки — Фарида Рустамова, Екатерина Котрикадзе и Дарья Жук — рассказали о домогательствах со стороны депутата.

Комиссия по этике Госдумы тогда рассмотрела эти обвинения в сексуальных домогательствах и вынесла решение, мол, «сумма» изученных фактов «свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц». В итоге комиссия решила не наказывать депутата.

Это что же получается? Чтобы стать кавалером ордена за заслуги перед Отечеством, теперь надо пройти через обвинения в харассменте? Или орден – сам по себе, а обвинения в сексуальном домогательстве – сами по себе?

На снимке: Сергей Кириенко (первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ) после вручения ордена Леониду Слуцкому, фотография отсюда.

Источник: Ирек Муртазин



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