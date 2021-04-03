«Либо мы сотрудничаем, либо ты поедешь в тюрьму»

Как система наркополитики в РФ сама себя изжила.



Наталья Ямщикова, специально для «Важных историй»

В Самаре судят бывших полицейских и «штатных» понятых, сфабриковавших дела о сбыте наркотиков в отношении 17 человек. Исследование «Важных историй» показывает, что это лишь малая часть масштабной схемы фальсификации «наркотических» дел в регионе: мы выявили 86 подставных понятых, которые участвовали в 269 делах. «Новая газета» публикует его вместе с «Важными историями».

С октября 2020 года в Самаре идет уникальный для РФ судебный процесс: на скамье подсудимых — шестеро бывших оперативников наркоконтроля. Их обвиняют в пытках, подбросе наркотиков, мошенничестве и фальсификации уголовных дел на протяжении двух лет, с 2015 по 2017 год. Вместе с бывшими полицейскими в числе подсудимых оказались и 15 местных жителей. Они помогали фальсифицировать дела, выступая в роли подставных свидетелей — так называемых «штатных» понятых и закупщиков наркотиков в полицейских операциях. Почти все потерпевшие по «самарскому делу», когда-то задержанные этими оперативниками, до сих пор отбывают тюремные сроки. Сейчас они пытаются доказать, что давали признательные показания под угрозами, а дела против них сфабриковали полицейские и понятые.

Корреспонденты «Важных историй» отправились в Самару, чтобы поговорить с теми, кого отправили в тюрьму, и с теми, кто это сделал.

«Есть объект, а им — галочка, звездочки, раскрываемость»

«Вот это место, где нас приняли. Тут банк, это госуниверситет, здесь стоянка», — рассказывает Борис Асташкин. Ему 61 год, он родился и всю жизнь провел в Самарской области. В мае 2016 года к нему и его сожительнице Светлане на стоянке подошли четверо мужчин в гражданской одежде. Один из них выкрутил Борису руку. Удостоверений мужчины не показали, но сказали, что они из полиции.

«Обыскали, ничего не нашли. Смотрю, а один из них головой показывает другим — нет, типа, ничего. Я ему говорю: «Что, не повезло, не ваш день, что ли?» Ну он тоже в карман за словом не полез, говорит: «Сейчас все исправим!» И всё, поехал я дальше», — вспоминает Борис.

Через месяц Асташкина признали виновным в незаконном хранении и сбыте наркотиков в крупном размере. Железнодорожный районный суд Самары отправил его в колонию строгого режима на четыре года и два месяца. По словам Бориса, сбытом он не занимался, и в вечер задержания у него и его сожительницы ничего запрещенного с собой не было.

В опорном пункте полиции Бориса и Светлану разделили. «Все давление было на мою спутницу. Мне в кабинете предлагали: «Давай подпиши, все нормально будет». Я знаю, что у меня нет ничего, зачем я буду что-то подписывать? А когда все аргументы исчерпались, они дверь как бы случайно открыли, и я увидел такую картину в кабинете напротив: перед ней [Светланой] стоит оперативник, рукава закатанные, он дубинку гнет и говорит: «Я тебя сейчас ***** [изнасилую] дубинкой!»

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После этого Борис согласился подписать протоколы и показания о незаконном хранении наркотиков, если Светлану отпустят. Ей вызвали такси, она приехала домой, позвонила и сказала, что с ней все в порядке. Борис все подписал.

По словам Асташкина, у него слабое зрение — плюс семь — и не было с собой нужных очков, поэтому он не мог прочитать документы. О том, что его, помимо незаконного хранения наркотиков, обвиняют еще и в сбыте в крупном размере, Борис узнал только спустя три дня в изоляторе временного содержания: сокамерник прочитал ему документы вслух.

Борис предполагает, что оперативники взялись за него, потому что у него «подходящая» биография: «Я же тоже не белый и пушистый. Сидел неоднократно, нет-нет да и позволял себе употреблять [героин], но был в состоянии себя контролировать, никогда не лечился. Но они не утруждали себя тем, чтобы поймать меня во время приобретения. Зачем сидеть в кустах, когда у них все всегда в кармане лежало? И вот есть объект, а им — галочка, звездочки, раскрываемость».

«Ты оттуда никуда не выйдешь»

Олег Покашлев и Сергей Юдин познакомились на зоне в 2009 году. Покашлева тогда посадили за угон машины. После освобождения он пошел работать электриком, обслуживал жилые дома, а затем пристроил к себе помощником Юдина. Оба периодически употребляли героин. В марте 2016 года те же оперативники самарского наркоконтроля, что пару месяцев спустя задержали Бориса Асташкина, нашли в подсобке у Юдина свертки с наркотиками. В отделение решили забрать еще и Покашлева.

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