Зеленский о заседаниях СНБО: Жалею, что у нас не семь пятниц в неделю

Президент Украины Владимир Зеленский 3 апреля в Instagram выразил сожаление, что заседания Совета национальной безопасности и обороны не проходят чаще.

“После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном – что у нас не семь пятниц в неделю”, – написал президент.

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Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что заседания Совета нацбезопасности собирают планово раз в две недели или в месяц по пятницам. Зеленский заявлял 19 марта, что семь недель подряд гордится результатами “мощного органа – СНБО”. 2 апреля он назвал дни, когда собирается совет, “черными пятницами”.

Последнее заседание состоялось накануне. На нем приняли решение ввести санкции против 10 людей, которых совет считает причастными к контрабанде. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что санкции были введены на основании данных СБУ.

Предыдущее заседание прошло 19 марта. На нем СНБО принял решение ввести максимальные персональные санкции против ряда граждан Украины и России, в том числе экс-президента Украины Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и ряда других чиновников.

На заседании СНБО 11 марта была одобрена стратегия деоккупации Крыма и продлены на три года санкции против двух российских банков. Совет также поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году.

26 февраля СНБО наложил ограничения на 10 бывших украинских офицеров, изменивших Украине, в частности на бывшего главу Службы безопасности Украины Александра Якименко и бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

19 февраля СНБО решил ввести санкции против еще 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

2 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции на Козака и принадлежащие ему телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne (ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Козак и Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами).



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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