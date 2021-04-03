В Приморье начали разыскивать «неуловимого» тигра

В Хасанском районе Приморья специалисты с января ловят тигра, который уже несколько месяцев таскает животных в селах и умело обходит все ловушки, сообщили в центре «Амурский тигр».

«Хищник причастен к нападениям на собак в селах Занадворовка, Гусевка и Провалово. К населенным пунктам зверя привлекли несанкционированные свалки бытовых отходов в границах сел и безнадзорные собаки, которые на них концентрируются», – сообщается на официальной странице центра в Instagram.

Предполагается, что это молодой самец или самка: отпечаток «пятки» 8.5 см. Сначала специалисты отпугивали хищника и пытались сократить факторы, привлекающие его. Пока тигр обходит расставленные ловушки, не возвращается к убитым собакам и постоянно перемещается, что осложняет работу специалистов, сообщается на сайте центра.

«Несмотря на молодость, зверь осторожен и умен, но его отлов – это вопрос времени», – добавили в ведомстве. Подчеркивается, что после отлова тигра переместят в другой ареал.

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Ранее сообщалось, что амурский тигр, задравший в селе в Приморье собаку, косвенно помог Охотнадзору выявить факт браконьерства и задержать нарушителей.