 

Sohu: шутки экспертов из РФ о британской армии вызвали недовольство Лондона

03.04.2021, 17:38, Разное
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Шутки российских экспертов относительно британской армии вызвали бурную реакцию в Лондоне. О недовольстве властей Туманного Альбиона сообщают авторы китайского издания Sohu.
Опубликованный отчет Министерства обороны Великобритании вызвал смех у ряда экспертов в России. Причиной этого стали тезисы о подготовке войск к противодействию РФ и готовности защищаться от исходящих со стороны Москвы мифических угроз. Намерения Бориса Джонсона усилить боевой потенциал страны, в том числе, количество ядерных боеголовок, состоящих на вооружении, вызвали в Москве только смех.

Такое положение вещей очень не понравилось премьер-министру Британии и его окружению. В китайском издании Sohu появились материалы о том, как отнеслись в Лондоне к иронии российских специалистов-политологов. Авторы статьи об инциденте настаивают, что английская военная элита в ярости заверила общественность в готовности доставить Москве множество проблем.

Изменения в доктрину ведения внешней и оборонной политики Соединенного королевства были презентованы в конце первого квартала текущего года. Основную угрозу, согласно документу, Британия теперь видит в Российской Федерации и ее Военно-воздушных силах. Беспокойство Запада усиливается в связи с сообщениями о проектах сотрудничества Москвы с Китайской народной республикой. Для «защиты государства» британские власти намерены потратить не менее 24 миллиардов фунтов стерлингов. За эти средства арсенал только ядерного оружия возрастет почти на 40 процентов. Между тем экономические проблемы государства остаются все так же нерешенными.

Источник: www.infox.ru



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