Собственная методика лечения: Юрий Куклачев победил COVID-19 с помощью воображения, молитвы и святой воды

Знаменитый дрессировщик Юрий Куклачев пояснил об опыте успешной борьбы с COVID-19. Как оказалось, для победы над коронавирусом он использовал воображение, силу мысли, святую воду и молитвы по собственной системе «Духовной кулинарии».

С момента возникновения COVID-19 распространился по всему миру, сейчас всюду фиксируется уже третья волна смертельно опасного недуга. О своем опыте преодоления заболевания пояснил цирковой дрессировщик Юрий Куклачев. 12 апреля знаменитому артисту исполнится 72 года, к счастью, Народный артист РСФСР смог найти собственную методику исцеления. При этом саму болезнь артист перенес очень тяжело, вирус поразил порядка 85 процентов легочной ткани. Как признается Юрий Куклачев, в такой ситуации у пациентов особенно высок показатель смертности. Однако он сумел победить заболевание самостоятельно. Для этого дрессировщик кошек обратился к собственному воображению и высшим силам.

После того, как никакие препараты, назначенные врачами, не помогали облегчить его состояние, комик понял, что нужен совсем иной подход к болезни. Осознав, что спасти его может только чудо, Куклачев принялся усердно молиться. Оказывается, у цирковой звезды есть собственная система лечения силой мысли. Ее он называет «Духовной кулинарией», не раз ее применение помогало селебрити в самых разных ситуациях. В этот раз он также решился довериться собственным силам и Богу. Действие методики дало свои результаты очень быстро, отмечает Юрий Дмитриевич. Клетки, по его убеждению, тоже «имеют уши», поэтому они как бы услышали молитвы о скорейшем исцелении.

После выписки из больницы артист отправился в Сочи, там в теплом климате он продолжил восстановление после коронавируса. Вместе с духовными практиками Куклачев не забывает о приеме минеральных вод, источники которых находятся на курорте Мацеста. Их он считает сильнее многих зарубежных аналогов, ведь именно целебная вода помогла руководителю «Театра кошек» набраться сил, энергии и укрепить иммунитет.

Источник: sobesednik.ru