Соседов прокомментировал вызывающее поведение Киркорова и Баскова: “Недостаток воспитания”

Сергей Соседов прокомментировал вызывающие поступки звёзд российского шоу-бизнеса на примере Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Согласно утверждению музыкального критика, эпатажное поведение исполнителей подтверждает неуважение к аудитории.

В качестве примера Соседов привёл клип Киркорова и Николая Баскова «Ибица», вокруг которого когда-то возник скандал. По словам журналиста, в ролике отсутствовала самоирония, а поведение исполнителей можно посчитать слишком нарочитым.

«Не могут так поступать люди, которые нравятся за талант и мастерство. Но топовые российские артисты, к примеру, Киркоров и Басков, не способны этого понять. Они смогли подняться на высокий пьедестал, но это не значит, что им дадут индульгенцию от всех грехов. Необходимо понимать, что это слишком большая ответственность. Поднимаясь выше, стоит ограничивать себя и очень жёстко контролировать свои действия», – рассказал критик.

Он уверен, что непонимание ответственности является последствием отсутствия образованности звёзд. Желание стать популярным Соседов в случае с Киркоровым не принимает во внимание, так как артист уже длительный период времени находится на эстраде, и при создании его шоу задействовано большое количество людей. «Звёзды должны помнить о своём статусе и ограничивать эпатаж. Однако наши знаменитости этого не понимают. По их мнению, все средства хороши. Это из-за недостатка воспитания и общей культуры», – заявил Соседов.

Стоит отметить, в последнее время Киркоров всё чаще старается привлекать к себе как можно больше внимания. Исполнитель является председателем в жюри программы “Маска”, где, по мнению большинства зрителей, ведёт себя вызывающе.

Источник: rueconomics.ru