 

Изменения в основной закон Белоруссии можно и нужно было бы осуществить без Лукашенко – оппозиционер Гончарик

03.04.2021, 17:36, Разное
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Многие политологи придерживаются той точки зрения, согласно которой Александр Лукашенко мог остаться в памяти белорусов как приверженец сильного суверенного государства. Теперь же, когда шансы уйти достойно стремятся к нулю, Александр Григорьевич вынужден гнуть свою жесткую линию, примерив френч диктатора.

Оппозиционный политический деятель Владимир Гончарик считает, что для стабильного развития страны нужны политические и экономические перемены. Если же главнокомандующий продолжит держаться за власть посиневшими пальцами, то уровень экономики и жизни людей станет неминуемо снижаться, добавил он.

Эксперт признал, что в Белоруссии есть запрос на внесение поправок в конституцию. Он подчеркнул, что граждане давно ждут, когда появится возможность сократить полномочия президента и сбалансировать ветви власти, чтобы двигаться в сторону демократизации.

Гончарик убежден, что изменения в главный закон страны можно и нужно было бы осуществить без Лукашенко. Оппозиционный деятель напомнил, что Батька неоднократно рассуждал о честности и справедливости в политике. Теперь Александру Григорьевичу стоит задуматься над тем, кем он войдет в историю Белоруссии, резюмировал Гончарик.



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