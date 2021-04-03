СМИ: В США усомнились в возможности Байдена оказать поддержку Украине

Недавно стало известно, что государственный секретарь США сообщил о готовности США оказать Киеву активную поддержку. Кроме того, речь зашла и о российских военнослужащих в Крыму, которые якобы являются сигналом Байдену о военном превосходстве России.

Данные заявления вызвали широкий общественный резонанс. Правда ангажированность некоторых журналистов не помешала читателям придерживаться собственного мнения о происходящем.

Читатели издания Daily Mail сошлись на том, что громкие слова Джо Байдена, мягко говоря, вызывают большие сомнения у собственных граждан. Комментаторы заявили, что американской администрации следует озадачиться в первую очередь проблемами своей страны.

Интернет-пользователи сообщили, что США не в силах защитить даже собственную границу. Кроме того, по мнению остроумных читателей, Байден сам не пользуется безукоризненной поддержкой американского народа.

Рассуждения о том, что Россия планирует какую-либо военную операцию против Незалежной, читатели сочли смехотворной. Москва ясно дала понять, что все разговоры о вооруженном конфликте с Украиной являются инсинуациями.