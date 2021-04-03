Мнение: 01.04.21. Экстренное сообщение от СМИ.

Нет желание разводить панику и пускать слезу, всё это напоминает банальное надувание пузырей.

Однако подобная информация есть, проверить её затруднительно.

Поэтому будем считать всё это информационным вбросом.

Ещё раз, если кому то хочется убиться, без вопросов, есть в поле много больших и крепких дубов, вот на них и можно экспериментировать крепость своего лба.

Хочется верить что всё, что выделено курсивом является банальной первоапрельской шуткой.

Просто какие времена, такие и шутки.

1. “⚡Министерство обороны Украины сообщило о получении гарантий военного ведомства США оказать поддержку в случае конфликта с Россией. С большой долей вероятности, в случае эскалации, на фронте будет работать авиация США, которая установит бесполетную зону. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец встретился сегодня с главой Представительства НАТО в Украине. ‼По информации пресс-службы президента, обсуждалась возможность воздушного патрулирования авиацией стран НАТО в воздушном пространстве Украины‼”.

Сообщение от репортёра Андрея Руденко: “Две новости и обе интересны. Первая: В Киеве состоялась встреча военных атташе США, Канады и Великобритании с министром обороны, главнокомандующим ВСУ и руководителем Главного управления разведки Украины. Переговоры прошли на фоне эскалации на Донбассе. Вторая: Президент Украины Владимир Зеленский впервые с 19 марта созывает на 2 апреля ❗Совет национальной безопасности и обороны❗. Зеленского подталкивают западные «партнёры», а точнее хозяева, в пропасть. Интересно, хватит ли клоуну ума не прыгнуть туда?”

2.⚡По линии фронта активно ведётся аэроразведка ВФУ. Уже замечены беспилотники вблизи Горловки, а также один ударный турецкий БПЛА “Байрактар” около Ясиноватой.”

Сообщения от военкоров: “На фронте гробовая тишина. У противника радиомолчание. НО тишина обманчива, в небе роятся сотни малых и десятки средних БПЛА противника. По фронту от Мауриполя до Станицы Луганской идет разведка. Над Ясиноватой кружит 1 БПЛА “Байрактар”. Укры ставят помехи с помощью систем РЭБ. Позиции, на которых находятся их танки и штурмовые группы укрыты сетями и с вечера маскируются с помощью дымов. Артиллерия ВСУ стоит на позициях и ждет приказа. Фиксируется выдвижение на позиции ОТРК “Точка-У”, РСЗО “Ураган” и “Град”. ВСУ приведены в полную боевую готовность, укомплектованы и ждут приказа к началу штурма наших укреплений”.



И наконец чем мотивируют свое поведение в офисе Зеленского в Киеве:

“Разведка Украины сообщила о подготовке войск России к миротворческой операции. Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) сообщило о том, что войска России готовятся к проведению миротворческой операции на территории украинского государства.

Разведка отмечает, что РФ заканчивает подготовительные мероприятия к началу миротворческой операции. В ГУР подчёркивают, что российские Вооружённые силы могут продвинуться вглубь Украины, не ограничившись только Донбассом.

В ГУР сообщают, что смогли получить примерный сценарий действий России. По словам разведки, российские подразделения якобы спровоцируют армию Украины на нанесение удара по жилому массиву Донецка и Луганска, чьим жителям сейчас массово раздают российские паспорта. После этого, по предположению украинской разведки, Россия начнёт миротворческую операцию по «грузинскому» сценарию, но у ГУР есть опасения, что армия РФ может зайти вглубь территорий Украины.

Ранее ИА «Новороссия» сообщало об оценке Генеральным штабом Украины вероятности начала открытого военного наступления России. Между тем войска Соединённых Штатов Америки в Европе приведены в полную боевую готовность из-за российских манёвров на границе с украинским государством.”

Всё это уже становится не смешно, в Киеве у нынешнего политикума налицо проявление некой маниакальности.

В некоторых случаях склонность к мании может быть чертой характера, так же, как и склонность к апатии. Повышенная активность, постоянное психическое возбуждение, неадекватно приподнятое настроение, вспышки гнева или агрессии – все это симптомы маниакального синдрома. Так называют целую группу состояний, у которых разные причины и иногда разные симптомы.

К развитию мании приводят как различные жизненные ситуации и происшествия, так и нескорректированные патологические черты характера. Человек, склонный к маниакальному поведению, очень часто одержим какой-либо идеей, он стремится к ее реализации, даже если она нереалистична. Часто больным движут теории, имеющие политические, религиозные или научные обоснования. Довольно часто пациенты проявляют склонность к активной социальной и общественной деятельности.

Значительная часть маниакальных пациентов имеют так называемые сверхценные мысли и идеи. Иногда они могут быть глобальными, иногда это идеи бытового уровня. Со стороны поведение пациентов, рассказывающих о своих идеях, порой выглядит довольно комично. Если сверхценная мысль носит глобальный характер, пациент, наоборот, кажется окружающим вдумчивым и увлеченным. Особенно если ему хватает образования и эрудиции обосновать свои убеждения.

Такое состояние не всегда является патологией, это могут быть индивидуальные особенности психики. Лечение необходимо, если сверхценные мысли и идеи выходят из-под контроля и поглощают всю жизнь пациента, иными словами – мешают жить ему самому или окружающим.

Для маниакального синдрома также характерны, но проявляются не всегда усиление инстинктивной деятельности (повышение аппетита, сексуальности, усиление самозащитных тенденций), повышенная отвлекаемость, переоценка собственной личности (достигающая иногда бредовых идей величия).

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