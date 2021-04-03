 

Москалькова направила главе ФСИН обращения об оказании медицинской помощи Навальному

03.04.2021, 16:58, Разное
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила главе ФСИН Александру Калашникову обращения жителей и адвокатов Алексея Навального об оказании политику медицинской помощи в колонии. Об этом сама Москалькова сообщила «Интерфаксу».

«Ко мне поступил ряд обращений от адвокатов Навального и других жителей по вопросу об оказании ему медицинской помощи. Я направила письмо на имя директора ФСИН с просьбой их рассмотреть», — уточнила уполномоченный по правам человека.

По ее словам, «одним из приоритетов» в работе омбудсмена является «обеспечение прав на качественную медпомощь в учреждениях ФСИН РФ».

Накануне около 30 российских правозащитников призвали Татьяну Москалькову незамедлительно посетить Навального в колонии №2 Владимирской области.

«Складывается впечатление, что его там медленно убивают. Неоказание адекватной медицинской помощи и фактическое лишение сна, безусловно, есть пытки и жестокое и бесчеловечное обращение»,

— заявили авторы письма. Правозащитники попросили Москалькову встретиться с Навальным, выслушать его жалобы и сделать все необходимое, «чтобы ему предоставили серьезную медицинскую помощь и прекратили систематическое прерывание ночного сна».

Алексей Навальный объявил голодовку 31 марта из-за отсутствия должного лечения — накануне политик рассказал о сильных болях в спине и правой ноге. По его словам, он в течение трех недель просит оказать ему медицинскую помощь, разрешить передать ему лекарства и допустить для осмотра врача, однако все его просьбы были проигнорированы.

За решеткой Навальный оказался после того, как Симоновский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Теперь он проведет 2,5 года в колонии №2 города Покрова во Владимирской области.

Источник: Новая газета



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