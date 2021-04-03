Куда летом намылились? – Личное мнение

В апреле, если ты умная, самое время подумать о летнем отдыхе. Пока россияне спят и раскачаться не могут, о лете задумались авиаперевозчики — они-то умные.

Задумались. Крепко подумали. Взвинтили цены на билеты в два раза.

Нет, ну а чо? Лохов нужно стричь — в прошлом году, небось, вы ведь разбогатели, сидели на карантине, болели, и потому никуда не летали, верно?



Павел Деревянко узнал о ценах. Фото: Соцсети

Не успела выйти новость о подорожании авиаперелётов вчера с утра, как к вечеру — свежая радость. Догадались, какая?

Вслед за авиаперевозчиками подняли цены и обладатели драных халуп в Крыму. В Сочи, видимо, тоже.

Опять же логика тут железная: чо, хотели в Испанию? Да хрен вот вам, границы закрыты, а где отрыты, так там вас замордуют тестами ПЦР. Купляйце беларускае, как говорит Лукашенко, усмехаясь в усы.

Прекрасный Крым. Чудный берег Краснодарского края. Об этом вы всю жизнь мечтали, дорогие мои?

«В прошлом июле мы с друзьями двумя семьями снимали небольшой дом в поселке неподалеку от Судака за 4 тысячи рублей в сутки, – рассказывает Ольга Семакова из Подмосковья. – В этот раз мы планировали опять отдохнуть в том же месте, но когда я связалась с хозяйкой, выяснилось, что цена на аренду дома выросла в два раза, до 8 тысяч рублей в день». МК

Хозяйка халупы всё объяснила — инфляция, говорит. А дом — даже не на море, до него ещё дойти надо, если не сдохнешь.

А вот другой случай, с другим объяснением повышения цен. Креатив владельцев халуп просто зашкаливает:

«Помимо увеличения цены, владельцы снизили скидку для постоянных гостей с 10 до 5%, в результате общее подорожание практически составило треть от прошлогодней стоимости, – рассказывает другая женщина.

– Воду на дачный участок специально завозят водовозом, сделать там скважину невозможно. Хозяева объяснили, что стоимость этой услуги резко выросла из-за проблем с водой на полуострове. Однако выглядит все это не очень правдоподобно. За месяц воду в среднем требуется завозить примерно два раза, в прошлом году одна доставка обходилась примерно в 1,5-2 тысячи рублей. Даже если вода подорожала в 2 раза, это всего лишь 4 лишних тысячи. Цена за аренду дачи же выросла более, чем на 30 тысяч рублей в месяц». МК

Нормально, чо. Вы — лохи, мы — умные. В прошлом году мало содрали с вас, в этом — исправимся!

«По мнению турагента Елены Гвоздовской, арендодатели понимают, что большинство заграничных направлений останутся недоступными, и огромный поток туристов опять хлынет на полуостров». МК

В итоге, что мы имеем уже сейчас?

Перелёт в 2 раза дороже. Цену на проживание, даже если это совсем халупа, тоже умножайте на два.

И это ещё неизвестно, сколько стоит чурчхела, такси, аренда лежака и экскурсия на банане по волнам. Море холодное, мерзкое, всюду насрано, кругом толпы народа.

Умный человек — я например — лучше перебьётся без моря или всё-таки сдаст ПЦР в Греции или Турции. А те, кто не уважает себя, привык быть терпилой, выберут, безусловно, наши родные курорты.

Хорошего отдыха вам, ага. И не говорите потом, как вы возмущены, как вас обманули, а вы ничего не знали.

Куда намылились этим летом?

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