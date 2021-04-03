 

Из-за сбоя приложения «Моя конституция» в России могут ввести конституционную монархию

03.04.2021, 16:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты НКО «Поптех» совместно с «Роснано» изучают причины программного сбоя в мобильном приложении «Моя конституция».

Из-за неизвестной ошибки в работе приложения 95 млн россиян поддержали смену государственного строя в России на конституционную монархию.

Как отмечают эксперты, результаты электронного голосования обязательны для рассмотрения Госдумой и имеют силу законодательной инициативы.

Возможность отмены результатов волеизъявления граждан из-за программной ошибки законом не предусмотрена, поэтому даже ошибочный результат имеет законную силу.

Если депутаты поддержат идею, у них будет 3 месяца, чтобы избрать царя и определить порядок престолонаследия. Идею уже поддержали фракции КПРФ и «Справедливая Россия».

– Вот в Советском Союзе что было? Сталин был монархом, его даже называли красным императором. И Конституция была – даже целых три. Разве это не конституционная монархия? Во всяком случае, у советского строя куда больше оснований так называться, чем у британского. Конституцию Великобритании никто никогда в глаза не видел, – заявил депутат от КПРФ Владимир Романов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Ученые назвали отвар из трав, замедляющий размножение коронавируса

15.02 / Мнение: Итоги операции “Орлиный Коготь II”

17.07 / Яркий свет за окном ночью влияет на сон и психику у подростков

28.12 / В Госдуме анонсировали увеличение выплат малоимущим россиянам после Нового года – подробности

17.12 / Мнение: А ТЫ ещё считаешь больных догхантерством нормальными?

15.01 / Валя из Беларуси

24.12 / Мнение: Зеленский потерял яйца

20.10 / Скандалы: Как поссорились Михаил Валентинович с Александром Александровичем

25.01 / “Тайком от Муцениеце”: Мирослава Карпович провела выходные с детьми Павла Прилучного

28.08 / Вакцинация: отказаться нельзя делать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)