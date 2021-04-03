Из-за сбоя приложения «Моя конституция» в России могут ввести конституционную монархию

Специалисты НКО «Поптех» совместно с «Роснано» изучают причины программного сбоя в мобильном приложении «Моя конституция».

Из-за неизвестной ошибки в работе приложения 95 млн россиян поддержали смену государственного строя в России на конституционную монархию.

Как отмечают эксперты, результаты электронного голосования обязательны для рассмотрения Госдумой и имеют силу законодательной инициативы.

Возможность отмены результатов волеизъявления граждан из-за программной ошибки законом не предусмотрена, поэтому даже ошибочный результат имеет законную силу.

Если депутаты поддержат идею, у них будет 3 месяца, чтобы избрать царя и определить порядок престолонаследия. Идею уже поддержали фракции КПРФ и «Справедливая Россия».

– Вот в Советском Союзе что было? Сталин был монархом, его даже называли красным императором. И Конституция была – даже целых три. Разве это не конституционная монархия? Во всяком случае, у советского строя куда больше оснований так называться, чем у британского. Конституцию Великобритании никто никогда в глаза не видел, – заявил депутат от КПРФ Владимир Романов.

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