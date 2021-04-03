В Черниговской области военный-контрактник покончил с собой

Вчера утром, 2 апреля, один из военнослужащих контрактной службы застрелился в учебном центре “Десна” Черниговской области. Об этом сообщили на странице учебного центра в Facebook.

“Военнослужащий 1996 года рождения в подразделении характеризовался как тихий, спокойный одиночка, а не конфликтный”, – говорится в сообщении.

В учебном центре отметили, что военный застрелился из автомата Калашникова АК-74.

Кроме того, отмечается, что пулю для самоубийства военнослужащий заготовил ранее.

“Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места события показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались”, – добавили в учебном центре.

Причины самоубийства военного пока неизвестны.

https://www.facebook.com/desnaukr/posts/3833028523484657

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