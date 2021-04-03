 

В Черниговской области военный-контрактник покончил с собой

03.04.2021, 16:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вчера утром, 2 апреля, один из военнослужащих контрактной службы застрелился в учебном центре “Десна” Черниговской области. Об этом сообщили на странице учебного центра в Facebook.

“Военнослужащий 1996 года рождения в подразделении характеризовался как тихий, спокойный одиночка, а не конфликтный”, – говорится в сообщении.

В учебном центре отметили, что военный застрелился из автомата Калашникова АК-74.

Кроме того, отмечается, что пулю для самоубийства военнослужащий заготовил ранее.

“Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места события показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались”, – добавили в учебном центре.

Причины самоубийства военного пока неизвестны.

https://www.facebook.com/desnaukr/posts/3833028523484657

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / Жительница Екатеринбурга во время пожара просила помощи в Twitter

14.10 / Пользователи соцсетей раскритиковали фото премьер-министра Финляндии в пиджаке на голое тело, им вспомнили обнаженного Маннергейма

10.09 / Эксперт SCMP – из полувековых отношений Америки с Китаем администрация Трампа вынесла не тот урок

15.09 / ФСИН исполнила все просьбы Ефремова

01.03 / Отец финского лыжника похвастался «снятым с русских скальпом»

11.02 / Сенатор заверил Трампа в оправдании в верхней палате Конгресса

07.11 / Соловьев рассказал американскую шутку о выборах

20.07 / Кремль спросили о якобы скрывающемся в РФ бывшем топ-менеджере Wirecard

20.02 / Прилепин объяснил поддержку возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку

16.02 / Минюст: Навального не освободят по требованию ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)