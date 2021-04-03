 

Кулеба: Полноценные международные поездки возобновятся после вакцинации

03.04.2021, 16:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Туристические путешествия в мире полностью смогут возобновиться после вакцинации от коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Kyiv Post, которое вышло 2 апреля.

“Сейчас приоритет – вакцинация. Полноценные международные поездки не будут возобновлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не будет взята под контроль”, – сказал он.

Вместе с тем, по словам министра, украинская дипломатия прилагает все усилия в постоянном диалоге с Европейским союзом, чтобы сделать новую среду путешествий максимально доступной для украинцев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

26 марта Кулеба сообщал, что граждане Украины могут въезжать в 104 страны мира, для путешествия в некоторые из них нужно придерживаться противоэпидемических мер.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Вода на всех пляжах Киева не соответствует санитарным нормам

12.08 / В Калининграде почтили память моряков подводной лодки «Курск»

14.09 / К Крыму подлетели два способных нести ядерные заряды американских самолета

25.06 / Владимир Путин дал поручение разобраться, почему не реализованы предложения Винер-Усмановой

25.06 / Итоги переговоров президентов США и Польши: совместное заявление

28.10 / Turkish Airlines отправит всех иностранных пилотов в неоплачиваемый отпуск из-за COVID-19

03.08 / Эсминец ВМС США Porter ушел из Черного моря

04.02 / В Конгресс США внесен проект о санкциях против РФ из-за Навального

01.12 / Страны НАТО высказались за диалог и «сдерживание» России

12.07 / В Иране запретят свадебные и похоронные церемонии на период пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)