Кулеба: Полноценные международные поездки возобновятся после вакцинации

Туристические путешествия в мире полностью смогут возобновиться после вакцинации от коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Kyiv Post, которое вышло 2 апреля.

“Сейчас приоритет – вакцинация. Полноценные международные поездки не будут возобновлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не будет взята под контроль”, – сказал он.

Вместе с тем, по словам министра, украинская дипломатия прилагает все усилия в постоянном диалоге с Европейским союзом, чтобы сделать новую среду путешествий максимально доступной для украинцев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

26 марта Кулеба сообщал, что граждане Украины могут въезжать в 104 страны мира, для путешествия в некоторые из них нужно придерживаться противоэпидемических мер.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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