 

В Египте назвали сроки окончательного разблокирования Суэцкого канала

03.04.2021, 16:00, Новости дня
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Руководство Суэцкого канала надеется, что последние суда, застрявшие там из-за контейнеровоза Ever Given, пройдут судоходным путем 3 апреля. Об этом сообщил руководитель управления Суэцкого канала Усама Рабиа, отмечает Sky News Arabiya.

По его словам, в оба направления каналом пройдут 85 судов, включая 61 судно, которое ждало разблокирования. Всего в очереди на прохождение Суэцким каналом с обеих сторон оказались 422 судна.

Судно MV Ever Given компании Evergreen (эта надпись на борту судна указана намного большим шрифтом, чем название контейнеровоза) село на мель в Суэцком канале 23 марта. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.

По подсчетам экспертной организации в области судоходства Lloyd’s List, блокировка канала ежедневно задерживала движение товаров на общую сумму в $9,6 млрд. Таким образом, каждый час простоя – потеря $400 млн для мировой торговли. Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти. Владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.

25 марта судоходство в канале остановили, а вокруг контейнеровоза начали углублять дно. Эксперты Lloyd’s List говорили, что освобождение судна может занять несколько недель. Президент компании – владелец судна Shoei Kisen Юкито Хигаки выразил надежду, что это произойдет к вечеру 27 марта, но в тот день удалось сдвинуть с места лишь заднюю часть Ever Given.

29 марта контейнеровоз удалось снять с мели. В тот же день в канале возобновилось движение судов.

Ever Given – одно из крупнейших грузовых судов в мире. Оно может одновременно перевозить около 20 тыс. контейнеров. Судно принадлежит японской Shoei Kisen и ходит под панамским флагом. Операционную деятельность судна осуществляет тайваньская Evergreen Marine Corporation.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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