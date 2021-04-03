 

Все застрявшие суда прошли Суэцкий канал

03.04.2021, 15:56, Новости дня
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Все суда, застрявшие из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, прошли Суэцкий канал, сообщил глава управления этой водной артерии Усама Рабиа.

«Последняя группа из 61 судна, которые вынуждены были ожидать прохода из-за инцидента с Ever Given, пересекла в субботу Суэцкий канал», – цитирует слова главы ТАСС.

Напомним, водная артерия была была заблокирована на пять дней с 24 марта контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась, первые суда начали проходить через него.

Владелец контейнеровоза Ever Given говорил, что хочет разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала мирным путем, не доводя дело до суда.



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