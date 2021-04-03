Стало известно, как Telegram-каналы заработали на ДТП с блогером Билом

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03.04.2021, 15:56, Новости дня
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После аварии с блогером Эдвардом Билом авторы Telegram-канала обещали выложить видео с момента ДТП, а в итоге предлагали вкладывать деньги, чтобы на утро якобы получить прибыль, рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По его слова, мошенники в Telegram «уже давно ничего не стесняются, неофициальная ложная реклама постоянно включается», информирует телеканал «360».

Например, публикуется отрывок какого-то рассказа в качестве заманиловки, предлагается перейти в другой канал за подробностями, но там ничего нет по этому поводу. Также в соцсетях рекламируют ставки на спорт, интернет-казино. «Это все обман, это вещи, направленные на отъем денег у обычных граждан, при этом их будут всячески убеждать в том, что они сейчас выиграют», – отметил директор ассоциации.

Так каналы раскручиваются не только в Telegram. Очень часто появляются фейковые новости про смерть какой-то знаменитости, но это не соответствует действительности. «Лазеек тьма, даже больше, чем кажется», – добавил Зыков.

Эксперт посоветовал не делать ставки на спорт, по крайней мере, в сомнительных конторах, которые рекламируются в соцсетях, и не играть в онлайн-казино.

Напомним, 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный дептранс опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. По словам источника в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 находился блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Сам блогер сначала сообщил о своей невиновности в аварии. При этом, по словам блогера, за рулем Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте. Однако позже блогер признал, что в момент аварии действительно находился за рулем, о чем говорили свидетели ДТП.

В субботу суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП на Садовом кольце. При этом защита женщины, пострадавшей в ДТП с блогером, недовольна слишком мягкой мерой пресечения.



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