 

Bloomberg – Байден пообещал Украине поддержку перед лицом «российской агрессии»

03.04.2021, 15:52, Новости дня
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В ходе первого официального телефонного разговора между президентами США и Украины Джо Байден заявил о «непоколебимой поддержке» Киева перед лицом «продолжающейся агрессии России», пишет Bloomberg. При этом Зеленский заявил о необходимости полного прекращения огня в Донбассе для продолжения «сложных, но нужных переговоров» по урегулированию конфликта дипломатическим путём.


Reuters

Президент США Джо Байден пообещал поддержать Украину перед лицом российской «агрессии», пишет Bloomberg. Об этом американский лидер заявил в своём первом официальном телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который выразил обеспокоенность по поводу передвижения российских войск близ границы.

Байден «подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США перед лицом продолжающейся агрессии РФ в Донбассе и Крыму», пишет издание со ссылкой на заявление Белого дома.

Украина обратилась за международной поддержкой, поскольку РФ наращивает войска вдоль их общей границы, что вызывает у Киева опасения по поводу эскалации семилетнего конфликта, говорится в статье.

«Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России», — сообщил, в свою очередь, Зеленский.

Он также заявил о необходимости полного прекращения огня для продолжения «сложных, но нужных переговоров» с иностранными лидерами, в том числе Франции, Германии, России, а также США, по урегулированию конфликта дипломатическим путём.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, между тем, заявил: «Россия никому не угрожает и не угрожала никогда».

Ранее на этой неделе, отвечая на вопрос о развёртывании Россией войск вблизи границы с Украиной, он сказал, что Москва имеет право перемещать их на своей территории по своему усмотрению и обвинил западные державы в разжигании напряжённости в регионе.



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