Курс на уничтожение: Официальный сайт НАТО предупредил Украину о начале операции «Свиносотня»

На официальном сайте НАТО появилось предупреждение для жителей Украины. Авторы сообщения утверждают, что против государства готовится некая военная операция с названием «Свиносотня».

Украинские власти стремятся к тесному сотрудничеству с Евросоюзом и Североатлантическим Альянсом. Несмотря на все их усилия, все попытки сблизиться с Западом не приносят желаемого успеха. Более того, их дальнейшие взаимоотношения могут оказаться под большим вопросом. Хотя первое апреля уже прошло, сообщение, которое на своем официальном сайте руководство НАТО разместило специально для жителей Украины, больше похоже на иронию. К таким выводам приводит название военной операции, которая якобы в ближайшее время готовится против украинских жителей.

О старте Svinosotnya, то есть, «свиной сотни», «украинских друзей» Альянса предупреждает главная страница ресурса. Объявление, как сообщают СМИ, размещено Оперативного учебным центром НАТО, дислоцированном на критской военно-морской базе Суда-Бэй. Причиной новой кампании Альянса, сообщают авторы публикации, стали агрессивные действия Киева по отношению к РФ и ее друзьям.

При этом в предупреждении содержатся извинения перед украинским президентом. Владимира Зеленского руководство НАТО ставит перед фактом проведения спецоперации против его страны. Целью акции стала защита мира от зла, достичь ее можно только таким образом, поскольку все остальные попытки Альянса были неудачными. В конце сообщения авторы сообщают о грядущем уничтожении Украины, а также призывают бога благословить Америку и Россию.

Никакого официального разъяснения относительно данной ситуации в пресс-службе НАТО пока не предоставляют. Не комментируют необычный месседж о «Свиносотне» также и в офисе президента Украины. Предположительно, публикация появилась вследствие хакерской атаки на сайт Североатлантического альянса. Таким образом, можно сделать вывод о низкой степени защиты ресурса военного объединения перед внешним воздействием.

Источник: politros.com