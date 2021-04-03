Ученые рассказали о взаимосвязи успешности изучения иностранного языка и активности мозга

Японские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили процессы, происходящие в мозге человека при изучении иностранного языка. Выяснилось, что успешность вышеуказанного обучения имеет прямую связь с мозговой активностью.

В эксперименте ученых, представляющих Токийский университет (Япония), приняли участие полтора десятка добровольцев. Все они незадолго до этого переехали в эту азиатскую страну из Европы и местного языка практически не знали. В процессе научной работы его участникам в качестве задания было предложено прочесть несколько несложных текстовых отрывков на японском языке или прослушать ряд коротких и простых предложений, при этом медики параллельно производили мониторинг динамики процесса, происходящего в нервной системе учеников. Отмечается, что наблюдению нейрофизиологов были подвержены четыре области мозга. В частности, две из них, связанные с постижением грамматики и словарного запаса, располагаются в префронтальной коре и височно-теменном узле, пара же других являются частью гиппокампа, центра памяти, и зрительной коры, отвечающей за распознавание текста. Итоги наблюдения были сопоставлены экспертами с показателями легкости и быстроты осваивания японского языка добровольцами. Выяснилось, что изменения активности мозга обладают некоторыми особенностями, позволяющими определить эффективность запоминания человеком малознакомого ему языка. Так, несколько первых недель изучения были отмечены у исследуемых активизацией работы всех вышеупомянутых частей мозга, однако впоследствии она начинала идти на убыль. Резюмируя, специалисты сделали вывод, что уровень скорости такого угасания напрямую отражает, успешно ли идет освоение человеком языка и выполнение им соответствующих упражнений.

“Мы надеемся, что этот подход можно будет использовать для объективного сравнения методик освоения иностранных языков”, – подытожил один из инициаторов научной работы, профессор Куниеси Сакаи. Он, к слову, добавил, что его группа планирует в перспективе продолжить исследование, чтобы узнать, имеются ли отличия изменений в активности мозга при обучении разным иностранным языкам.

Источник: sever-press.ru