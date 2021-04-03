 

Болеет она, отстаньте! – Личное мнение

03.04.2021, 15:34, Разное
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На днях появилась новость о том, что судебные приставы снова активно стали искать актрису Заворотнюк, задолжавшую огромную сумму по кредиту.

Ну, думаю, сейчас опять по всем каналам будут рассказывать, как Настя болеет.


Фото: Соцсети

И что? Не ошиблась.

О состоянии не умирающей актрисы поведал врач. Ну, как поведал? Сказал, что лично Заворотнюк он не видел, но как же она сильно болеет!

Член-корреспондент РАН, профессор Пётр Чумаков, принимавший участие в разработке экспериментального лечения для Заворотнюк, рассказал о состоянии актрисы.

«Извините, но когда у человека вырезали огромный кусок мозга, он становится совсем другим. Вряд ли она сможет произносить какие-то монологи, но не исключено, что сможет появляться в эпизодах. Я так понимаю, что у нее есть определенные сложности. Я ее лично не видел, но насколько я понимаю, она в каталке, не ходит сама».

То есть, как я поняла этот спич? Первое — другой человек. Не тот, видимо, что брал кредит. Второе — недееспособна, не может произносить монологи и, следовательно, общаться — в том числе, с приставами. В-третьих, профессор её не видел, но думает, что она — в каталке.

Диагнозы на расстоянии, как мне казалось, были всегда прерогативой журналистов, а не врачей. Впрочем, член-корр — на то и профессор, чтобы мог делать то, что недоступно обычным специалистам.

Короче, приставы! Вы зря всполошились. Болеет человек, не видите, что ли? Кредит отдавать не будет — не до того.

Родственники Заворотнюк так и не озвучили ни разу диагноз актрисы. Конечно, это можно списать на нежелание выносить личное на потеху толпы, но тогда с чего все взяли, что у Насти — глиобластома?

Напомню, что Жанна Фриске со своим подтверждённым диагнозом прожила намного меньше, чем болеет Заворотнюк. Пост «Зачем умерла Настя» пылится у меня в загашнике уже пару лет или около того.

Насте, конечно, крепкого здоровья. А вы что думаете?

Источник: Лена Миро



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