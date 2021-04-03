 

Полицейские спасли москвича, заблудившегося в метро Екатеринбурга

03.04.2021, 15:30, Разное
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В пятницу, 2 апреля, полицейский патруль, дежуривший на станции екатеринбургского метрополитена «Геологическая», заметил мужчину, который бегал кругами по платформе, а затем попытался броситься на пути.

Как выяснилось, это гость из Москвы, заблудившийся в метро.

В опорном пункте полиции мужчина пояснил, что только что прилетел в Екатеринбург, на такси доехал до станции метро «Ботаническая» и там спустился под землю. Заранее изучив схему метрополитена, он намеревался пересесть на «Геологической» на другую линию и доехать до станции «Волгоградская», поскольку ему нужно было в Юго-Западный район города. Приехав на станцию пересадки, он не нашёл перехода между линиями. Вновь изучил схему, убедился, что приехал в нужное место, но пересесть так и не смог. После этого он впал в беспокойство, начал кричать и попытался покончить с собой.

Вызванный на подмогу полицейский психолог объяснил приезжему, что из трёх линий екатеринбургского метрополитена две являются воображаемыми и существуют лишь на схемах. Именно поэтому он и не смог найти место пересадки. Когда мужчина окончательно успокоился, ему помогли вызвать такси и отпустили.

УВД Екатеринбургского метрополитена отмечает, что полицейские в среднем трижды в неделю сталкиваются с приезжими, пытающимися сделать пересадку на воображаемые линии метро. Они не раз предлагали убрать их со схемы, но администрация города, не желая расставаться с иллюзиями, отказывается это делать.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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