Мнение: Токсичный пончик

В Амстердаме строят «пончиковую экономику». Идея в том, чтобы все жили внутри сладкого пончика, зарабатывая не слишком мало (это дырка внутри пончика) и не слишком много (это пространство снаружи пончика). С бедными всё ясно: с нуждой надо бороться. А вот богатых по мнению пончиковых идеологов не должно быть, ибо они… портят экологию.

Если у тебя нет велосипеда, город даст тебе велосипед, чтобы ты не чувствовал себя несчастным. Если у тебя есть автомобиль, тебя обложат конскими налогами, чтобы ты не отравлял воздух выхлопными газами и, вообще, поменьше выделывался перед менее обеспеченными горожанами.

Цитирую из статьи:

https://expert.ru/2021/03/26/ponchik/

«Думаю, люди понимают силу пончиковой теории, которая помогает отказаться от старых экономических мантр, — говорит Барбара Трахте. — Она дает людям положительный заряд энергии и побуждает действовать по принципу «давайте сделаем это». Такой подход позволяет сдвигать горы…»

К сожалению, здравый смысл и знание истории заставляют меня усомниться и в «давайте сделаем это» и уж тем более в «позволяет сдвигать горы». Опыт строительства развитого социализма доказывает, что нет ничего более демотивирующего, нежели сладкий пончик, вылезти за пределы которого тебе не дают.

Бедный житель Амстердама не будет ни искать нормальную работу, ни учиться, ни выкладываться на полную в свои 8 рабочих часов. Логика простая: нет смысла тратить силы и энергию, если гарантированный минимум тебе обеспечат в любом случае. Ламберт фасует пирожные в коробочки, сильно устаёт, соблюдает рабочий график. Рудольф сидит на пособии, курит траву и может в любой момент сорваться с друзьями, чтобы уехать на недельку потусить в соседний город. Денег они получают одинаково, но Рудольф при этом имеет время и связи, позволяющие ему иногда срубить пару сотен евро на какой-нибудь полулегальной деятельности.

Очевидно, при таких раскладах брать пример с Ламберта будет только ответственный гражданин, который без нужной обществу работы себя вообще не мыслит. Проблема в том, что ответственному гражданину никакие пособия не нужны: он и так получает достаточно, так как имеет хорошую работу, на которой его любят и ценят. Бездельники, маргиналы и, вообще, запутавшиеся в жизни люди будут брать пример с Рудольфа. Так как на перспективе в 3-5 лет курить план выгоднее, чем выполнять монотонную низкооплачиваемую работу.

Внешняя граница пончика вредит обществу ещё сильнее, так как демотивирует тех, кто мог бы принести ему самую большую пользу. Мартин — отличный специалист по велосипедным шинам, который дозрел или до открытия собственной инновационной мастерской, или до должности технического директора большого резинового завода.

Если Мартин откроет инновационную мастерскую, вскоре он обнаружит, что душащие налоги не дают ему развиваться, а трудовое законодательство не позволяет уволить Рудольфа, который ворует инструменты, прогуливает и приходит на работу накуренным. Если Мартин устроится директором на крупный завод, с его зарплаты начнут снимать 90% налогов, после чего Мартин переедет в соседнюю страну, где будет на той же должности получать на руки втрое больше. Если же семья Мартина убедит его остаться в родном Амстердаме, Мартин эмигрирует, как говорили в СССР, «во Внутреннюю Монголию». Перестанет напрягаться и строить амбициозные планы, а свою энергию направит на рыбалку, велопрогулки и воспитание внуков.

Как мы только что разобрали, пончиковая идеология демотивирует Ламберта, мешая ему пробиваться в средний класс, и демотивирует Мартина, желающего сделать что-нибудь большое и важное для страны. Для середнячка же, который работает лучше Ламберта, но хуже Мартина, пончиковая идеология бесполезна, так как на пособия он претендовать не может, а карательные налоги к нему применяют не в полную силу. Наконец, маргинал Рудольф от пончиковой идеологии выигрывает. Правда, только до тех пор, пока она не разрушает построенное предыдущими поколениями общество, после чего Рудольф обнаруживает себя изгнанным из уютного социального жилья в картонную коробку на холодной улице.

Казалось бы, очевидные соображения. Но, к сожалению, идея наказывать людей за то, что они работают, очень популярна среди чиновников всего мира. Причина в том, что адресные социальные пособия позволяют экономить. Лишив трудягу Ламберта пособия, уровняв его с бездельником Рудольфом, мы сберегаем бюджету хорошие деньги: особенно в странах, где пособия велики. А тот факт, что несправедливость буквально подталкивает Ламберта на тунеядство, можно проигнорировать. Особенно если учесть, что Ламберт навряд ли выйдет кидать булыжники в полицейских: попасть в участок и лишиться работы из-за прогула для него не вариант.