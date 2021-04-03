 

В Иране заявили о начале четвертой волны эпидемии коронавируса

03.04.2021, 15:06, Новости дня
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Иран столкнулся с четвертой крупной волной заражения коронавирусом. Об этом сообщает Al Jazeera, ссылаясь на данные министерства здравоохранения страны.

В частности, четвертую волну подтвердили в двух из 32 провинций Ирана: в Альборзе недалеко от столицы Тегерана и в Иламе на западе страны.

Президент Ирана Хасан Рухани во время телеобращения заявил, что если не предпринять срочных мер, то новая волна заболевания может распространиться и на другие провинции.

Резкое увеличение количества новых больных в стране произошло через две недели после Новруза – иранского Нового года, который в этом году отмечался 20 марта. За Наврузом следуют длительные праздники, во время которых иранцы традиционно путешествуют, в основном в живописные провинции на севере, недалеко от Каспийского моря, и навещают семью и друзей.

Несмотря на то, что представители здравоохранения выступили против поездок в этом году, людям официально разрешили посетить сотни городов по всей стране, которые не были классифицированы как “красные” или “оранжевые”.

Общественный транспорт не был запрещен, а штрафы, установленные для предотвращения поездок на частных транспортных средствах в запрещенные города, были невелики, отмечает Al Jazeera.

Всего в Иране зарегистрировано более 1,9 млн случаев коронавируса с начала эпидемии, около 63 тыс. человек умерло.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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