Кравчук: Путина загнали в угол

Россия на сегодня не готова к широкомасштабному наступлению на Украину, но “загнанный в угол медведь может совершить большую глупость”. Об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в интервью изданию “ГОРДОН”.

“Есть такое выражение: зверь, загнанный в угол, самый опасный. Думаю, [президента РФ Владимира] Путина загнали в угол. Возьмем только одну цифру: как бы РФ ни хвасталась своими возможностями, ВВП Китая сегодня – $15 трлн, а ВВП России – $1,5 трлн. В 10 раз меньше, чем у Китая, и в 12 раз меньше, чем у США. Может ли страна с такой экономикой и под санкциями соревноваться с первыми державами мира? Нет, Россия сегодня не готова к широкому наступлению. Это все знают и все видят. Но когда этот неготовый к сопротивлению медведь загнан в угол, он может сделать даже с холодной головой, но большую глупость. Кстати, если бы у Путина действительно была совершенно холодная голова, он бы не строил себе дворец в Геленджике”, – заявил он.

Кравчук: Россия может сдуру пойти в наступление на Украину. Крыша может поехать даже у Путина

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. Очередное обострение произошло 26 марта: в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения.

По данным Офиса президента на 1 апреля, с начала года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере: в Брянской, Воронежской областях, а также в оккупированном Крыму.

“Ожидается дополнительное сосредоточивание до 25 батальонных тактических групп, которые в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы Украины создают угрозу военной безопасности государства”, – сказал он.

Хомчак подчеркнул, что украинские военные готовы дать адекватный ответ “как в случае эскалации в зоне ООС, так и в случае осложнения военно-политической, военно-стратегической обстановки вокруг Украины”.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, это никак не угрожает им. 2 апреля Песков обвинил украинских военных в “провокациях на Донбассе” и назвал ситуацию на линии разграничения “весьма пугающей”. Комментируя это, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что в последние несколько недель Россия ведет системную дезинформационную кампанию о якобы подготовке Киевом к эскалации на Донбассе. Он заверил, что Украина стремится к мирному урегулированию.

2 апреля свою поддержку Украине в телефонном разговоре с президентом страны Владимиром Зеленским подтвердил американский лидер Джо Байден.

Зеленский заявлял, что украинская армия “способна дать отпор кому угодно” и это усиливает переговорные позиции Украины в дипломатическом урегулировании, к которому она стремится.

—