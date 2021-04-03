В конце апреля ZTE представит три флагманских смартфона Axon 30

Компания ZTE запланировала на конец апреля очередную презентацию своих смартфонов. В ее рамках будут продемонстрированы сразу три модификации флагмана Axon 30.

Продукция китайского бренда ZTE известна оптимальным соотношением цены и качества. Новый флагман, как сообщают в руководстве корпорации, станет главным конкурентом Galaxy S21 Ultra от Samsung и Mi 11 Ultra от Xiaomi. Три версии Axon 30 Pro получат, согласно заявлениям менеджмента, самую сильную фото-видео-камеру 2021 года. Опубликованные в Сети тизерные изображения грядущей новинки показывают, что девайс получит квадроблок с перископным модулем.

При этом, как отмечают блогеры, регулярно комментирующие новости в техносфере, все объективы будут высокого качества. В каждом из четырех датчиков порядка семи или восьми элементов, что говорит об их принадлежности к недешевому сегменту комплектующих. Несмотря на то, что информации о разрешении каждого из сенсоров основной камеры нет, все вместе они составляют не менее 200 мегапикселей. Причем сразу три из них могут получить расширение примерно в 64 миллиона точек. Характеристики фронтального датчика второго поколения, расположенного под экранной панелью, пока не называются. Сам дисплей в аппарате 6,9-дюймовый, с поддержкой обновления изображения на частоте 120 Герц, его для ZTE Axon 30 Pro поставляет марка Visionox.

Мощность и быстродействие ZTE Axon 30 Pro обеспечивает однокристальная мобильная платформа Snapdragon 888, самая прогрессивная модель процессора от Qualcomm на данный момент. Вместительность чипа оперативной памяти пока держится в секрете, однако известно, что это будет достаточно большое значение. Батарея объемом как минимум в 4,5- 5 тысяч мА•ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью в 55 Ватт. В линейку нового флагмана, как указано в официальном аккаунте ZTE в региональной соцсети Weibo, войдут аппараты Axon 30, Axon 30 Pro, а также модель Axon 30 Pro+. Презентация нового флагманского смартфона, способного составить конкуренцию самым прогрессивным аппаратам от конкурирующих производителей, состоится уже до конца апреля.

Источник: 3dnews.ru