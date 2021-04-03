Мнение: Мужской и женский род, радужная лестница и патентование мемов

1. Как видно по заглавной карте, в большинстве европейских языков есть мужской и женский род. Одно только наличие этой грамматической категории задаёт определённую картину мира, которая должна мешать продвижению идей гендерной нейтральности, трансгендерности и так далее:

https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/mcfetf/gender_in_european_languages/

В действительности, однако, это не работает или далеко не всегда работает. Так, например, термины «родитель 1» и «родитель 2» вместо «мать» и «отец» первыми в Европе ввели швейцарцы, а вторыми – французы:

https://www.gazeta.ru/social/2020/02/14/12960301.shtml

2. Мужчина стал символом гражданского сопротивления на 9гаг. Как мы наблюдаем на коротком видео, ему нужно подняться здание, ступеньки котрого выкрашены в цвета содомской радуги. Принципиальный гомофоб карабкается по бетонным блокам рядом с лестницей и с большим трудом преодолевает лестничный пролёт, который менее приверженные традициям люди проходят безо всякого труда:

https://9gag.com/gag/a5EExKO

Лично я не знаю, за кого тут болеть. С одной стороны, заставлять людей славить чуждые им ценности — крайне некрасивая затея. С другой стороны, персоны, которые из-за своих убеждений отказываются пожимать руки геям или неграм, также доставляют обществу немало хлопот.

3. Новый тренд заработка в Сети – создать успешный мем, а потом запатентовать его:

https://lenta.ru/news/2021/03/28/natash/

Индивидуальная предпринимательница из Москвы Дарья Бородулина, автор популярного мема «Наташ, вставай», решила запатентовать эту фразу. Она подала в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака фразы из мема про Наташу и котов. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщает агентство «Москва».

Речь идет о меме, представляющем собой фото с четырьмя котами, на котором в несколько строк написана фраза: «Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили!»

Бородулина получит право выпускать и продавать под указанным брендом сувениры, канцтовары, одежду и игрушки, а также заниматься маркетингом, рекламой, съемками фильмов и трансляциями в интернете.