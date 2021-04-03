В ГИБДД назвали требования к цифровой платформе с информацией о водителях

Открытая цифровая платформа ГИБДД, которая позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений ПДД, должна включать в себя медицинские сведения о них, считает руководитель российской ГИБДД Михаил Черников.

«Я уверен, что мы в этом году уже основные части [с данными водителей, в том числе таксистов] сформируем на одной цифровой платформе. Здесь нужно еще с другими ведомствами поработать, в частности с Минздравом», – сказал он в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

По его словам, это позволит выявлять «многие справки, которые куплены где-то», платформа необходима не только Госавтоинспекции, «сегодня и медицина, и образование [нужны]».

Как отметил Черников, на платформе будет представлена также дорожная отрасль. «Интегрировав все эти данные, мы можем понимать, кто водитель, кто за рулем, мы можем понимать, на сколько сегодня проезжая часть по тому или иному пути закрыта или нет», – подчеркнул глава ГИБДД.

Ранее в ГИБДД сообщили, что ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и лишение водительских прав. В пресс-центре МВД пояснили, что МВД совместно с Минкомсвязью уже работает над созданием данной открытой цифровой платформы ГИБДД. Планируется, что она заработает в начале 2021 года.

Агрегаторы такси, каршеринговые компании и другие организации, допускающие граждан к управлению транспортными средствами, смогут получать информацию о наличии у водителей прав с помощью функций специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Напомним, Черников сообщал, что с 1 апреля россияне, сдающие экзамены на водительские права, могут при прохождении практической части использовать как автомобили автошкол, так и транспортные средства Госавтоинспекции.