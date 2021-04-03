 

Названы симптомы, сигнализирующие о приближающемся сердечном приступе

03.04.2021, 14:02, Разное
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В Британском фонде здоровья сердца (BHF) назвали симптомы, сигнализирующие о приближающемся сердечном приступе. Инфаркт сердца остается одной из главных причин смертности во всем мире – 30-35% случаев приводят к летальному исходу.
Сердечный приступ различается по интенсивности, однако пациенты могут испытывать общие симптомы. Он происходит в результате нарушения кровотока к сердцу и блокировки доставки кислорода и других питательных элементов. Это может стать причиной повреждения или гибели частей сердечной ткани. Так как у разных людей разные болевые пороги, у некоторых вместе с болью может возникать неприятное ощущение в области груди, сопровождающееся жжением.

Этот признак относится к одним из предвестников сердечного приступа. Тяжесть в груди или ощущение давления со временем не проходят и могут распространяться на челюсть, шею, спину, желудок, руки. Наличие подобных сигналов является причиной срочного обращения к врачу. Среди других симптомов инфаркта: появление одышки, тошноты, нехватка воздуха, дискомфорт в руках, плечах, спине, шее, челюсти, нарушение ритма сердцебиения, головокружение, хрипы в груди, кашель. У некоторых людей может возникать чувство тревоги, напоминающее паническую атаку. Симптомы-предвестники инфаркта возникают внезапно и сохраняются несколько дней, отметили в BHF.

При появлении вышеуказанных характерных признаков сердечного приступа следует незамедлительно ехать в больницу, вызвав скорую помощь или обратившись к кому-нибудь из близких или знакомых. К факторам риска относятся пол (у мужчин сердечный приступ возникает чаще), возраст старше 40 лет, порок сердца, стенокардия, избыточный вес, сильный стресс, физическое перенапряжение, сахарный диабет, курение и алкогольная зависимость, малоподвижный образ жизни, аномалии развития коронарных сосудов. Сердечный приступ требует немедленного обращения в медицинское учреждение. Знание основных симптомов и признаков опасного состояния может помочь быстрее среагировать на ситуацию и предотвратить инфаркт, отмечают специалисты.

Источник: www.express.co.uk



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