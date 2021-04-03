Ксения Собчак, Яна Рудковская, Мария Миногарова и другие гости премии GQ Super Women

Первые выходные апреля в столице начались с громкой и яркой, в том числе от концентрации звезд, третьей ежегодной премии журнала GQ под названием Super Women. Глянец учредил ее в 2018 году, так как для восхваления заслуг женщин номинаций в другой премии GQ – “Человек года” – попросту не хватало. В эту пятницу премия сменила свой адрес и впервые прошла не в особняке на Волхонке, а под крышей московского театра “Школа современной пьесы” на Неглинной улице. Там свои заслуженные награды получили двенадцать женщин из разных сфер, в том числе кино, шоубизнеса, журналистики, спорта, благотворительности и бизнеса.

Актриса Виктория Исакова получила награду в номинации “Кино и театр”, режиссер Анна Меликян (“Трое”, “Фея”, “Про любовь. Только для взрослых”) взяла приз в номинации “Режиссеркая работа”, а фигуристка и серебряный призер Чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева одержала победу в номинации “Спорт”. Также наградами были отмечены журналистка Екатерина Гордеева, певица Ян Гэ и оперная певица Аида Гарифуллина.

Виктория Исакова Яна Рудковская Елка Наталья Подольская Елена Летучая Елизавета Туктамышева

Зара Полина Аскери

В числе гостей на званом вечере были Анита Гиговская, Ксения Собчак, Яна Рудковская, Мария Миногарова, Рената Пиатровски, Алена Михайлова, Зара, Денис Родькин, Наталья Подольская, Агата Муцениеце, Елена Летучая, Анастасия Задорина, Артем Королев, Марина Жигалова, Polina, Нателла Крапивина, Янина Студилина, Ясмина Муратович, Ксения Чилингарова, Маргарита Мамун, Анна Чурина, Сергей Мезенцев, Миранда Мирианашвили, Юлия Акимова, Елена Лесс, Геннадий Йозефавичус, Полина Аскери и многие другие.

Со сцены весь вечер развлекал публику и объявлял победительниц актер Игорь Верник. А между награждениями на театральной сцене выступили со своими хитами группа UMA2RMAN и ее солисты Сергей и Владимир Кристовские.

Аида Гарифуллина Ксения Собчак Ян Гэ Игорь Верник и Алена Михайлова Мария Миногарова Маргарита Мамун Сергей и Владимир Кристовские (UMA2RMAN) Гузель Санжапова

Полный список победительниц премии GQ Super Women 2021:

“Благотворительность” – Екатерина Шергова

“Спорт” – Елизавета Туктамышева

“Медиа” – Катерина Гордеева

“Искусство” – Софья Троценко

“Гастрономия” – Алена Солодовиченко

“Бизнес” – Янина Новицкая

“Бизнес онлайн” – Гузель Санжапова

“Кино и театр” – Виктория Исакова

“Режиссерская работа” – Анна Меликян

“Музыкальное искусство” – Аида Гарифуллина

“BOSS Woman. Внутренняя сила” (специальная номинация GQ и BOSS) – Зарина Догузова

“Энергия и изящество” (специальная номинация GQ и La Scolca) – Ян Гэ

Полина Аскери и Хариф Гузман Екатерина Гордеева Артем Королев Агата Муцениеце Владимир Кристовский с женой Ольгой Янина Студилина Анна Меликян Игорь Верник и Елизавета Туктамышева Рената Пиотровски Ксения Чилингарова