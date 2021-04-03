В интернете продавали спецпропуска на транспорт в Киеве во время локдауна. КГГА обратилась в полицию

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации обратился в полицию из-за объявлений в интернете о продаже спецпропусков для поездок в общественном транспорте на время усиленного карантина в Киеве. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба КГГА.

“Сегодня началась выдача спецбилетов на проезд в общественном транспорте. И сразу в сети интернет начали появляться объявления об их продаже. В департаменте подчеркнули, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и города: это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, рабочие супермаркетов и аптек, социальные работники и другие”, – говорится в сообщении.

В документе, опубликованном пресс-службой, указано, что спецпропуска продавали на сайте OLX по 100 грн.

В Киеве с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

С 5 апреля в Киеве начнут действовать более жесткие карантинные ограничения. В столице закроют все школы и детские сады. Весь общественный транспорт будет работать по специальным пропускам исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Заведения общепита будут работать только навынос и в режиме доставки, продуктовые ярмарки закрылись с 1 апреля. Ограничения продлятся минимум до 16 апреля.

С начала эпидемии в Киеве подтвердили 166 658 случаев COVID-19, умерло 3545 человек, выздоровело 107 484 пациента. За сутки 2 апреля было подтверждено рекордное количество случаев инфицирования – 2053, умерло 50 человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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